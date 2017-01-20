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19 Января 2017 21:33

Трагические события в Иране

Трагические события произошли и в Иране. Порядка 30 пожарных и спасателей погибли, десятки оказались под завалами горевшего, а потом и рухнувшего многоэтажного здания в Тегеране. По информации мэра иранской столицы Мохаммада-Багера Галибафа, в общей сложности в результате ЧП пострадали более 200 человек. На месте обвала продолжаются поисково-спасательные работы. Загоревшееся здание построили в 1962 году. Долгое время оно считалось самым высоким в Тегеране - 17 этажей. Внутри размещался торговый центр, а также ткацкие мастерские. Пожар вспыхнул утром, когда большинство торговцев еще не начали работу. Представитель пожарного департамента Тегерана сообщил, что в торговом центре не было огнетушителей.