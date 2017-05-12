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Трагическая новость пришла из Турции
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13 Мая 2017 15:06

Трагическая новость пришла из Турции

В результате ДТП там погибли 20 туристов. Пострадали еще 13. Инцидент произошел в районе Мармариса на трассе Мугла - Анталья на юго-западе страны. Водитель микроавтобуса потерял управление на опасном повороте горной дороги, в результате чего машина перевернулась. Всего в автобусе находились 43 человека. Как сообщает белорусский МИД, по предварительным данным, среди пассажиров микроавтобуса белорусов не было.  
  

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