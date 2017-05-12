Трагическая новость пришла из Турции

13 Мая 2017 15:06

В результате ДТП там погибли 20 туристов. Пострадали еще 13. Инцидент произошел в районе Мармариса на трассе Мугла - Анталья на юго-западе страны. Водитель микроавтобуса потерял управление на опасном повороте горной дороги, в результате чего машина перевернулась. Всего в автобусе находились 43 человека. Как сообщает белорусский МИД, по предварительным данным, среди пассажиров микроавтобуса белорусов не было.