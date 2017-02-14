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Трагедия - во французских Альпах
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14 Февраля 2017 07:10

Трагедия - во французских Альпах

На горнолыжном курорте Тинь в департаменте Савойя группу туристов накрыла лавина. Четыре человека погибли, пятерых все еще ищут. Спасательная операция затруднена из-за сложных погодных условий. К тому же работы идут на высоте более 2 тысяч метров. Специалисты полагают, что туристы находились за пределами официальной трассы.

  

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