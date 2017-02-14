Трагедия - во французских Альпах

14 Февраля 2017 07:10

На горнолыжном курорте Тинь в департаменте Савойя группу туристов накрыла лавина. Четыре человека погибли, пятерых все еще ищут. Спасательная операция затруднена из-за сложных погодных условий. К тому же работы идут на высоте более 2 тысяч метров. Специалисты полагают, что туристы находились за пределами официальной трассы.