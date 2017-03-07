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Трагедия в Турции
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7 Марта 2017 19:08

Трагедия в Турции

У города Бурса - это провинция Анатолия - попал в аварию автобус. Он вез женщин на празднование 8 Марта в Анкару. Погибли 7 человек, 34 получили ранения. Пострадавшие доставлены в госпиталь. По предварительным данным, автобус не вписался в поворот и перевернулся.

  

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