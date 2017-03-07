Трагедия в Турции

7 Марта 2017 19:08

У города Бурса - это провинция Анатолия - попал в аварию автобус. Он вез женщин на празднование 8 Марта в Анкару. Погибли 7 человек, 34 получили ранения. Пострадавшие доставлены в госпиталь. По предварительным данным, автобус не вписался в поворот и перевернулся.