31 Января 2017 09:03

Трагедия в баварском лесу: шесть молодых людей найдены мертвыми. Тела погибших обнаружил в лесном домике отец двоих из них, хозяин постройки. Он забеспокоился, когда дети не вернулись домой с вечеринки и пошел их искать. И нашел... в деревянном домике, где стояла печь, топившаяся дровами. Не исключается, что люди могли отравиться угарным газом. Полиция рассматривает и другие версии. В немецкой общине потрясены случившимся. Баварская полиция продолжает расследование.