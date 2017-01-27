Трагедия на авиашоу в австралийском городе Перт

27 Января 2017 15:11

Легкомоторный самолет разбился во время торжеств, посвященных Дню Австралии. Пилот и пассажир погибли. Инцидент произошел на глазах у тысяч зрителей. Все они собрались на праздничный фейерверк. Машина потеряла управление и на полном ходу упала в реку. От сильного удара борт разлетелся на части. Причина крушения пока неизвестна. Известно, что за штурвалом находился очень опытный пилот.