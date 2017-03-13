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Трагедией закончился рок-концерт в Аргентине
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13 Марта 2017 08:05

Трагедией закончился рок-концерт в Аргентине

В результате давки на танцполе погибли два человека, еще более 10 ранены. Сообщается, что во время финальной песни зрители резко хлынули к сцене. Толпа буквально затоптала двоих погибших. Происходящее на танцполе заметил один из музыкантов. Мужчина прервал выступление и попросил службу безопасности помочь людям. По словам местных властей, ситуация вышла из-под контроля из-за огромного числа зрителей. На концерт приехали 250 000 человек. 

  

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