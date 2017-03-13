Трагедией закончился рок-концерт в Аргентине

13 Марта 2017 08:05

В результате давки на танцполе погибли два человека, еще более 10 ранены. Сообщается, что во время финальной песни зрители резко хлынули к сцене. Толпа буквально затоптала двоих погибших. Происходящее на танцполе заметил один из музыкантов. Мужчина прервал выступление и попросил службу безопасности помочь людям. По словам местных властей, ситуация вышла из-под контроля из-за огромного числа зрителей. На концерт приехали 250 000 человек.