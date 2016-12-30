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Традиционные новогодние купания
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2 Января 2017 09:07

Традиционные новогодние купания

Традиционные новогодние купания прошли во многих странах мира.

В Италии десятки смельчаков окунулись в воды Адриатического моря. Температура воды составила плюс 15 градусов. Понаблюдать за моржами собрались сотни зрителей. После увлекательного шоу участники вместе со своими близкими  и друзьями  разошлись по кафе и ресторанам, чтобы согреться и отметить это событие.

Массовые новогодние купания прошли  и в США. Там купальщики окунулись в воды Атлантического океана. Отметим, что аналогичные заплывы ежегодно проходят  в Германии, Голландии, Португалии, Франции, Канаде, Швейцарии


 

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