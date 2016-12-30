2 Января 2017 09:07

Традиционные новогодние купания прошли во многих странах мира.

В Италии десятки смельчаков окунулись в воды Адриатического моря. Температура воды составила плюс 15 градусов. Понаблюдать за моржами собрались сотни зрителей. После увлекательного шоу участники вместе со своими близкими и друзьями разошлись по кафе и ресторанам, чтобы согреться и отметить это событие.

Массовые новогодние купания прошли и в США. Там купальщики окунулись в воды Атлантического океана. Отметим, что аналогичные заплывы ежегодно проходят в Германии, Голландии, Португалии, Франции, Канаде, Швейцарии



