Торжественные церемонии, посвященные победе над нацистской Германией в Европе

8 Мая 2017 21:31

В Париже на Елисейских полях сегодня прошли торжественные церемонии, посвященные 72-й годовщине победы над нацистской Германией. В них участвовали уходящий президент республики Франсуа Олланд и избранный вчера на пост президента Эммануэль Макрон. Это его первая официальная церемония в качестве избранного главы государства. Сначала Олланд и Макрон возложили сине-бело-красный венок к подножию памятника Шарлю де Голлю, а потом прошли к Триумфальной арке. Там они возложили венок на Могилу Неизвестного Солдата.

В Польше 8 мая - государственный праздник. В этот день в Варшаве возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В сегодняшней торжественной церемонии по традиции приняли участие ветераны. Министр обороны Польши Антоний Мацеревич поздравил их с Национальным праздником победы и свободы.

День памяти и примирения отмечается сегодня в Украине.

Этот праздник введен лишь в 2015 году. Официальный девиз памятных мероприятий - "1939-1945". Символом Дня памяти и примирения является красный мак. Советская символика запрещена. При этом 9 Мая в Украине остается государственным праздником - Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Торжественные мероприятия, в которых приняли участие премьер-министр Чехии Богуслав Соботка и министр обороны страны Мартин Стропницкий, прошли на пражском холме Витков, где находится Национальный мемориал и Могила Неизвестного Солдата. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания.