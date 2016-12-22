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Точно в лунку
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21 Декабря 2016 09:07

Точно в лунку

В аккаунте Country Club Collection в Instagram появилось видео, которое стало лидером по росту просмотров.

Гольфист из-за неточного удара проваливается под лед небольшого водоема.

Спортсмен, имя которого не сообщается, вышел на середину замерзшего озера и попытался ударить по мячу. В результате он промахнулся и потерял равновесие. О судьбе мужчины ничего не известно.

 

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