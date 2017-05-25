Главная>>В мире>>Тезоименитство отмечает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
В мире
RSS
Тезоименитство отмечает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Скачать Поделиться

24 Мая 2017 09:09

Тезоименитство отмечает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия свое тезоименитство - именины духовенства - отмечает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Главу Русской православной церкви поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Ожидается, что сегодня патриарх выступит в Москве с приветственным словом по случаю Дня славянской письменности и культуры. В этом году попросил настоятелей московских приходов не дарить ему цветы, а сэкономленные средства направить на сбор помощи для пострадавшего населения Сирии.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =