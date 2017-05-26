Террористы использовали в Манчестере тот же тип взрывчатки, что в Париже и Брюсселе

25 Мая 2017 19:08

Террористы использовали в Манчестере тот же тип взрывчатки, что и во время нападений в Париже и Брюсселе в 2015 и 2016 годах. Об этом заявил председатель комитета по национальной безопасности Палаты представителей конгресса США Майкл Маккол в интервью Associated Press. Ранее британская полиция подтвердила, что взрыв в "Манчестер-Арене" был организован группой лиц, и смертник, взорвавший себя, действовал не один. Силовики арестовали 8 подозреваемых. А в столице Ливии Триполи сотрудники службы безопасности страны задержали отца и брата Салмана Абеди, подозреваемого в совершении теракта. Ранее полиция нашла в его доме целую мастерскую по изготовлению бомб. В городах Великобритании память погибших почтили минутой молчания.