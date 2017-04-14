Террористы "Исламского государства" угрожают Германии новыми атаками

15 Апреля 2017 09:19

В СМИ появилась информация, что письмо с угрозами от экстремистов на днях получила редакция газеты "Дер Тагешпигель". В послании написано, что в следующую субботу в стране прольется кровь. Письмо было передано полиции. Стражи порядка приняли информацию к сведению. Отметим, что на 22 апреля запланирован массовый митинг против евроскептиков в Кельне.