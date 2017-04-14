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Террористы готовят покушения на кандидатов в президенты Франции
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17 Апреля 2017 07:08

Террористы готовят покушения на кандидатов в президенты Франции

Политики получили предупреждение от спецслужб. Контрразведчики считают, что боевики могут попытаться убить чиновников и нанести вред их предвыборной кампании. Прокуратура Парижа начала расследование по новым данным и организовала защиту кандидатов в президенты. Первый тур выборов во Франции пройдет уже в это воскресенье. 

  

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