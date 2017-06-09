10 Июня 2017 09:05

Тереза Мэй приступила к формированию нового Кабинета министров по итогам парламентских выборов в Великобритании. Она сохранила за собой пост премьер-министра. Как официально сообщают на Даунинг-стрит, министры финансов, иностранных и внутренних дел, обороны и по делам Брексита остаются на своих постах. Новый Кабинет министров будет коалиционным с Юнианистской партией Северной Ирландии. Переговоры о выходе Великобритании из ЕС начнутся 19 июня, как и было запланировано. Об этом после встречи с королевой Елизаветой Второй заявила глава правительства. Напомним, по итогам парламентских выборов консерваторы потеряли большинство в палате общин.