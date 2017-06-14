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Тереза Мэй пообещала тщательное расследование пожара на западе Лондона
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15 Июня 2017 09:03

Тереза Мэй пообещала тщательное расследование пожара на западе Лондона

Премьер Великобритании Тереза Мэй пообещала тщательное расследование пожара на западе Лондона. Которое будет проведено сразу после того, как территория происшествия станет безопасной. Сегодня Мэй проведет совещание, на котором будет обсуждаться работа экстренных служб и помощь пострадавшим. Напомним, мощный пожар в многоквартирном доме на западе британской столицы стал причиной гибели 12-ти человек. Почти 80 были госпитализированы.

  

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