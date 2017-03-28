Тереза Мэй подписала письмо, которое запустит процесс выхода Великобритании из ЕС

29 Марта 2017 07:06

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально запустит процесс выхода Великобритании из Европейского союза. Постоянный представитель Великобритании при ЕС Тим Барроу передаст его председателю Евросовета Дональду Туску. Этот момент станет формальным началом процедуры Брексита. А Брюссель будет уведомлен о том, что Лондон запускает статью 50 Лиссабонского договора. Процесс расставания Соединенного Королевства с Европейским союзом продлится два года. Напомним, 16 марта закон о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС получил одобрение королевы Елизаветы Второй. В июне 2016 года почти 52% британцев проголосовали за выход страны из состава Евросоюза.