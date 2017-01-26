26 Января 2017 15:05

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй едет с визитом в США. Она станет самым первым главой иностранного правительства, которая посетит Вашингтон после инаугурации нового американского президента. В программе - выступление на съезде Республиканской партии в Филадельфии, а также личная встреча с Дональдом Трампом в Белом доме. По сообщениям британских СМИ, Мэй планирует убедить американского главу в том, что страны должны обеспечить "совместное лидерство" на мировой арене. Ранее Трамп неоднократно высказывался за выход Великобритании из Евросоюза, подчеркивая, что он не станет препятствием для двусторонней торговли. И сегодня, как ожидается, будет представлен письменный план выхода страны из ЕС. Напомним, чтобы начать Brexit, британское правительство должно заручиться поддержкой парламента.