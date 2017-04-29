В мире
2 Мая 2017 08:01
Терапия животными в Онтарио
Терапия животными. В Онтарио создали центр, в котором снижают стресс и поддерживают спокойствие людей. В группу лекарей входит капибара Уиллоу. Это гигантский грызун весом в 45 килограммов, самый большой на Земле. А также сова, курица и даже скунс. Вместе со своими хозяевами они выезжают в дома престарелых, детские дома и школы.
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