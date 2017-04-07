Теракт в Стокгольме

7 Апреля 2017 21:16

Грузовик зигзагами на большой скорости въехал в толпу людей. Произошло это на главной пешеходной улице - недалеко от торгового центра "Ахленс Молл". Информагентства со ссылкой на официального представителя местной полиции сообщают, что погибли от трех до пяти человек. Власти назвали инцидент терактом. Полиция уже опровергла ранние заявления о том, что подозреваемый задержан. Ведутся его поиски. По словам очевидцев, люди в панике разбегались из-под колес, спасая свои жизни, но без пострадавших не обошлось. Раненых не менее десяти.

В Швеции временно остановлено движение всех поездов в сторону Стокгольма. Закрыто стокгольмское метро. Прошла эвакуация людей с центрального вокзала. Он временно не работает. Увеличено количество патрулей в шведских аэропортах. Полицейские призывают жителей Стокгольма оставаться дома и по возможности не посещать центр города. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в теракте. МИД нашей страны уточняет, есть ли среди них наши соотечественники. Мы следим за развитием событий.