В мире
15 Июня 2017 07:19
Теракт в Сомали
В столице - Могадишо - в результате подрыва автомобиля и нападения на посетителей ресторана погибли около 20-ти человек, еще не менее 26-ти были ранены. Известно, что радикалы удерживают в ресторане "Пицца хаус" заложников. Часть из них правоохранители уже освободили, при этом два террориста ликвидированы. Несколько нападавших остаются внутри, отключив электричество.
По информации Associated Press, среди погибших есть иностранцы. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб", которая финансируется "Аль-Каидой".
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