Теракт в Париже. Есть погибшие

21 Апреля 2017 07:03

Теракт в Париже за три дня до президентских выборов.

Преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов на Елисейских полях. Один полицейский убит, еще двое ранены. Также пострадала туристка. По предварительным данным, нападавших было двое. Один убит, второго ищут. В полиции говорят, что он прибыл в столицу Франции из Бельгии.

Франсуа Моленс, прокурор г. Парижа:

"Расследование поручено отделу прокуратуры по делам, связанным с терроризмом. Личность нападавшего, убитого на месте, подтверждена следователями. Она была проверена, но я сейчас не приведу подробностей, поскольку продолжаются следственные мероприятия и проводятся обыски, в частности, чтобы убедиться в том, были у него сообщники или нет. Новые детали о ходе следствия будут озвучены в пятницу днем".

Ответственность за нападение уже взяло на себя "Исламское государство". Из-за случившегося два кандидатов на пост президента страны – Франсуа Фийон и Марин Ле Пен – отменили все мероприятия, запланированные на сегодня.