17 Января 2017 19:03

Теракт в ночном клубе Стамбула совершил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов. Свою вину мужчина признал сегодня во время допроса. Информацию подтвердил премьер-министр Турции. В эту страну задержанный проник нелегально, после атаки в новогоднюю ночь не бежал, а скрывался в квартире знакомого. По оперативным данным, Машарипов прошел военную подготовку в Афганистане, знает четыре языка и успел повоевать в Сирии на стороне ИГИЛ. Вместе с ним арестовали еще троих женщин и мужчину. Во время задержания оружие не использовалось. Причастность Машарипова к теракту подтверждают и отпечатки пальцев, найденные в ночном клубе Стамбула. Напомним, в ходе атаки погибли 39 человек, 69 пострадали.