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Теракт в ночном клубе Стамбула совершил уроженец Узбекистана
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17 Января 2017 19:03

Теракт в ночном клубе Стамбула совершил уроженец Узбекистана

Теракт в ночном клубе Стамбула совершил уроженец Узбекистана  Абдулгадир Машарипов. Свою вину мужчина признал сегодня во время допроса. Информацию подтвердил премьер-министр Турции. В эту страну задержанный проник нелегально,  после атаки в новогоднюю ночь  не бежал, а скрывался в квартире знакомого. По оперативным данным, Машарипов прошел военную подготовку  в Афганистане, знает четыре языка и успел повоевать в Сирии на стороне ИГИЛ.  Вместе с ним арестовали еще троих женщин и мужчину. Во время задержания оружие не использовалось. Причастность Машарипова к теракту подтверждают и отпечатки пальцев, найденные  в ночном клубе Стамбула. Напомним, в ходе атаки погибли 39 человек, 69 пострадали.

 

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