Теракт в ночном клубе Стамбула. Данных о белорусах не поступало

1 Января 2017 12:10

Новогодняя ночь в Турции обернулась большой трагедией. Теракт произошел в ночном клубе Стамбула. По словам мэра города, напал с огнестрельным оружием на посетителей заведения один человек. По другим данным, вооруженных мужчин было двое или даже трое и одеты они были в костюмы. В момент нападения в клубе отмечали Новый Год сотни посетителей. Погибли 39 человек, около 70 получили ранения.

Сулейман Сойлу, министр внутренних дел Турции: "Мы ищем террориста. Службы безопасности страны сейчас проводят все первоочередные в таких случаях операции. Надеюсь, мы сумеем найти того, кто стрелял в людей, в кратчайший срок".

Данных о пострадавших в клубе белорусах в посольство нашей страны в Турции не поступало. Мы следим за ситуацией. Подробности в следующих выпусках.