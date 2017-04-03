Теракт в метро Санкт-Петербурга мог совершить уроженец Кыргызстана

4 Апреля 2017 12:01

Такую информацию подтвердили в силовых ведомствах страны. При этом подозреваемый имел российское гражданство. Называется и его имя - Акбаржон Джалилов. Сейчас выясняется, когда он въехал в Россию. Также устанавливаются его родственные и радикальные связи. В городе усилены меры безопасности.

Сегодня утром из-за бесхозной сумки временно не работали две станции метро. Буквально несколько минут назад появилась информация, что закрыта станция "Сенная площадь" после анонимного звонка об угрозе взрыва.

В Госдуме России уже заговорили о необходимости ужесточения антитеррористического законодательства. Не исключается возвращение смертной казни за такие преступления, как теракт. В Санкт-Петербурге сегодня начался трехдневный траур. Идет опознание жертв взрыва.