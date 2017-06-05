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Теракт в Мельбурне
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6 Июня 2017 12:06

Теракт в Мельбурне

В Мельбурне в одном из жилых комплексов вооруженный экстремист взял в заложницы женщину, убил ее знакомого и вступил в перестрелку с полицией. Пострадали три правоохранителя, преступник был ликвидирован. Заложницу удалось спасти - она не пострадала. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Исламское государство".

  

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