Теракт в Мельбурне

6 Июня 2017 12:06

В Мельбурне в одном из жилых комплексов вооруженный экстремист взял в заложницы женщину, убил ее знакомого и вступил в перестрелку с полицией. Пострадали три правоохранителя, преступник был ликвидирован. Заложницу удалось спасти - она не пострадала. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Исламское государство".