Теракт в Лондоне

22 Марта 2017 21:00

Начнем с новостей, которые приходят из Лондона. Внимание СМИ вот уже нескольких часов приковано к драматическим событиям в центре британской столицы.

Предполагаемый террорист на автомобиле въехал в толпу на Вестминстерском мосту и направился к зданию британского парламента. Погибли как минимум два человека. По разным данным, число пострадавших может превысить десять человек, некоторые - в тяжелом состоянии. Получил ножевое ранение один из полицейских, который охранял здание парламента. Сам нападавший был застрелен. По предварительным описаниям, это мог быть человек азиатской внешности, лет сорока - одетый в черное. В руках у него был предмет, похожий на нож. Сразу после того, как началась перестрелка, было экстренно прервано заседание депутатов парламента. Премьер-министр Тереза Мэй из здания была эвакуирована. Депутаты же остаются в зале в ожидании информации о ходе операции.

Дэвид Лиддингтон, лидер Палаты общин Великобритании: "То, что я могу на данный момент сообщить, произошел серьезный инцидент. По полученным сведениям, один полицейский получил ножевое ранение на территории возле парламента. Предполагаемый нападавший был застрелен полицией. Воздушная скорая помощь в настоящее время прибывает на место инцидента, чтобы увезти раненых. Также поступают сообщения о том, что были и другие нападения в непосредственной близости от Вестминстерского дворца, но, я думаю, вы меня поймете, было бы неправильно вдаваться в подробности, пока мы не имеем подтверждения от полиции и властей, что на самом деле случилось".

Бен Джулиан Харрингтон, представитель полиции г. Лондона: "Мы просим жителей и гостей Лондона не приближаться к оцепленным районам. Нами проводится расследование. Мы просим всех, у кого имеются фото- и видеокадры произошедшего, предоставить их в распоряжение полиции.

Точную информацию о пострадавших мы озвучим позднее. Просим всех проявлять бдительность и сообщать о подозрительных лицах и эпизодах. Просим сразу же связываться с полицией. Мы будем усиливать меры безопасности. Не собираемся спекулировать на множестве различных фактов, но достоверные данные будем сообщать оперативно".

Ведется активный опрос свидетелей произошедшего.