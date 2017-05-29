В мире
31 Мая 2017 12:04
Теракт в Кабуле. В списке погибших почти 90 человек
Чудовищный теракт произошел сегодня утром в Кабуле. На воздух взлетела цистерна взрывчатки. По последним данным, в списке погибших уже почти 90 человек, 380 ранены. Устройство сработало недалеко от посольства Германии и президентского дворца. Взрывной волной повреждены дома в радиусе нескольких сотен метров от эпицентра. Большое облако дыма накрыло небо Кабула. Центральная площадь столицы Афганистана в эти минуты оцеплена полицией. В последние месяцы здесь участились вооруженные нападения. А в мае 9 мирных жителей были убиты во время атаки смертника у военной колонны НАТО.
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