Теракт в Кабуле. Почти 90 человек погибли, 380 ранены

31 Мая 2017 15:10

Сегодня утром в Кабуле произошел теракт: на воздух взлетела цистерна взрывчатки. По последним данным, в списке погибших уже почти 90 человек, 380 ранены. Как стало известно, ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство". Устройство сдетонировало недалеко от посольства Германии и президентского дворца. Взрывной волной повреждены дома в радиусе нескольких сотен метров от эпицентра. Пострадало и здание немецкой дипмиссии. Несколько сотрудников ранены. Охранник-афганец погиб при взрыве.

Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии: "Это была чудовищная атака в Кабуле, прямо у стен посольства Германии. Погибли и ранены десятки людей. Почти все они — мирные люди, ни в чем не повинные граждане Афганистана. Среди пострадавших сотрудники нашего посольства. К счастью, по словам врачей, их жизни ничего не угрожает".

Центральная площадь столицы Афганистана оцеплена полицией. В последние месяцы здесь участились вооруженные нападения. В мае 9 мирных жителей были убиты во время атаки смертника у военной колонны НАТО.