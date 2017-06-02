Теракт в Афганистане

В мире
3 Июня 2017 15:06
Теракт в АфганистанеОчередной теракт произошел в Афганистане. По меньшей мере 18 человек погибли, столько же получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в Кабуле на кладбище, где проходили похороны. По некоторым данным, всего на территории рядом с кладбищем были слышны три взрыва.
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