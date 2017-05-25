Теракт на стадионе в Манчестере. Погибли около 20 человек

23 Мая 2017 07:01

Взрыв на стадионе в Манчестере. Погибли не менее 19 человек, более полусотни ранены. Британские правоохранители уверены - это теракт. Все произошло около часа ночи во время выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. По имеющимся данным взрыв совершил террорист-смертник, за пределами концертной площадки, когда публика расходилась по домам. В спортивном комплексе находилось более 20 тысяч людей, в том числе много подростков. Очевидцы говорят, что слышали два мощных взрыва. В зале началась паника.

К стадиону стянуты десятки полицейских автомобилей и карет скорой помощи. Эвакуирован близлежащий вокзал "Виктория". Движение всех поездов на ветке вблизи арены прекращено. Улицы в районе заблокированы. Местные жители предлагают приют тем, кто из-за случившегося не смог уехать из Манчестера. Соцсети потрясены трагедией. Свои соболезнования направляют люди из разных стран, в том числе и медийные персоны.

На месте ЧП работают саперы. Сообщается, что полиция уничтожила подозрительный предмет поблизости от места взрыва. Впрочем, это оказалась чья-то забытая одежда. Британский премьер-министр выразила соболезнования родственникам жертв трагедии. Сегодня Тереза Мэй проведет чрезвычайное заседание.