Тема номер один в Украине - расширение санкций против российских компаний

16 Мая 2017 21:07

Под них попали соцсети "Одноклассники" и "Вконтакте", сервисы Mail.ru и "Яндекс", которыми пользуются миллионы украинцев. Доступ к ним на территории страны теперь запрещен. Ограничения также затрагивают разработчиков популярных антивирусных программ "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб", а также ряд российских телеканалов. В отношении большинства фигурантов списка санкции вводятся сроком на три года и подразумевают блокирование активов и остановку финансовых операций. Украинский президент Петр Порошенко также утвердил и новый санкционный список физических лиц. Его пополнили некоторые депутаты Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда. Всего там почти 1300 человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не забывают о принципе взаимности в связи с введением Украиной новых санкций против российских СМИ. И сегодня Верховная рада Украины приняла решение о запрете в стране георгиевской ленты. Единственное исключение сделали для ветеранов, ордена и медали которых могут содержать ее элементы. Остальным же грозят штрафы или арест до 15 суток.