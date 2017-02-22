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Тела более 80 мигрантов шторм выбросил на берег в Ливии
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22 Февраля 2017 12:08

Тела более 80 мигрантов шторм выбросил на берег в Ливии

Трагедия в Ливии: шторм выбросил на берег тела более 80 мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море и добраться до Европы. Поисково-спасательная операция продолжается - предположительно, в лодке находились около 150 человек.

Тем временем береговой охране Италии удалось спасти 630 нелегальных мигрантов. Среди них около 70 женщин и детей. На надувных лодках они также направлялись к берегам Старого Света. По данным Международной организации по миграции, за последний год по морю в Европу перебрались свыше 360 000 беженцев, более 5 000 погибли. 

  

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