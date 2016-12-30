Тела 19 погибших при крушении Ту-154 подняли на поверхность

29 Декабря 2016 08:03

Поисковые работы в Черном море ночью были приостановлены из-за непогоды. В Сочи пошел град, начался сильный ветер и поднялись волны. При этом корабли продолжили поиск тел погибших и обломков самолета. В акватории работают 45 судов и 15 глубоководных аппаратов. В операции также участвует телеуправляемый подводный "Фалькон". А в Москве тем временем началась расшифровка второго черного ящика. Версия об ошибке пилота стала приоритетной. В ближайшее время в Сочи начнется выкладка фрагментов разбившегося самолета. В результате авиакатастрофы, напомним, погибли 92 человека.