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Технологический прогресс дошел до Кубы
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30 Декабря 2016 08:03

Технологический прогресс дошел до Кубы

Правительство объявило о старте тестовой программы домашнего Интернета. Государственная телекоммуникационная компания  намерена подключить к Сети 2 000 домохозяйств в историческом центре Гаваны. Местные жители несказанно счастливы, ведь впервые у них появится доступ ко Всемирной паутине прямо из дома. Вот уже почти полтора года кубинцы могут выйти в Сеть через беспроводные точки в общественных местах, но стоит это, мягко говоря, недешево. Один час - 10-я часть зарплаты.

 

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