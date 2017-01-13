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Технический сбой вынудил гостя американского канала повторять "Россия" около тридцати раз
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14 Января 2017 12:07

Технический сбой вынудил гостя американского канала повторять "Россия" около тридцати раз

Зрители MC NBC стали свидетелями внезапного отказа техники. Колумнист "Вашингтон пост" Дэвид Игнейшс комментировал для программы "Хардболл" ситуацию с хакерскими атаками, в которых США обвиняют Россию. В какой-то момент запись зависла, из-за чего он повторил последнее слово около тридцати раз.

После этого трансляция на время прервалась. На ролик обратил внимание портал "Медиэйт". "Любители теорий заговоров, пристегните ремни", — шутит журналист издания.

 

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