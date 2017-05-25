Главная>>В мире>>Технический сбой в системе паспортного контроля в Австралии и Новой Зеландии
В мире
RSS
Технический сбой в системе паспортного контроля в Австралии и Новой Зеландии
Скачать Поделиться

22 Мая 2017 07:03

Технический сбой в системе паспортного контроля в Австралии и Новой Зеландии

Технический сбой в системе паспортного контроля вызвал значительные задержки в работе международных аэропортов Австралии и Новой Зеландии. Как сообщают местные СМИ, из строя вышла система, которую используют для проверки документов пассажиров. В связи с инцидентом сотрудники авиагаваней проверяют паспорта путешественников вручную. Администрация аэропортов утверждает, что система, давшая сбой, используется по всему миру, а следовательно, проблема могла затронуть и другие страны. Сколько времени уйдет на устранение неполадок, пока неясно.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =