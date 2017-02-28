RSS В мире

28 Февраля 2017 12:17

Татьяна Васильева отмечает 70-летие

Ее сравнивают с Софи Лорен и Фаиной Раневской. Народная артистка России, актриса и телеведущая Татьяна Васильева сегодня отмечает 70-летие. На ее счету около сотни ролей в кино и работа в лучших московских театрах. Миллионам зрителей она известна по ярким образам в фильмах "Здравствуйте, я ваша тетя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Жених из Майами", сказке "Пеппи – длинный чулок" и многих других. В 90-е за роль в драме "Увидеть Париж и умереть" Васильева получила приз "Ника" и премию "Кинотавра".