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Связан ли дипломатический демарш Администрации Обамы в отношении Москвы с успешной операцией в Сирии?
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30 Декабря 2016 21:09

Связан ли дипломатический демарш Администрации Обамы в отношении Москвы с успешной операцией в Сирии?

Аналитики задаются вопросом, связан ли дипломатический демарш Администрации Барака Обамы в отношении Москвы с успешной операцией  в Сирии  против "Исламского государства"?  Как известно, боевые действия по освобождению сирийских территорий ведутся при поддержке российских войск.

Накануне Нового года правительственные войска и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня.  Данная договоренность  не распространяется на террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство". Сегодня  российская авиация нанесла три авиаудара в районе города Эль-Баба.   Атаке подверглись укрепления "Исламского государства",  уничтожено 12 боевиков. А турецкие войска  ликвидировали 26 боевиков радикальной группировки,  подтвердил глава турецкого МИД.  

 

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