Связан ли дипломатический демарш Администрации Обамы в отношении Москвы с успешной операцией в Сирии?

30 Декабря 2016 21:09

Аналитики задаются вопросом, связан ли дипломатический демарш Администрации Барака Обамы в отношении Москвы с успешной операцией в Сирии против "Исламского государства"? Как известно, боевые действия по освобождению сирийских территорий ведутся при поддержке российских войск.

Накануне Нового года правительственные войска и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня. Данная договоренность не распространяется на террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство". Сегодня российская авиация нанесла три авиаудара в районе города Эль-Баба. Атаке подверглись укрепления "Исламского государства", уничтожено 12 боевиков. А турецкие войска ликвидировали 26 боевиков радикальной группировки, подтвердил глава турецкого МИД.