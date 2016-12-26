Суровая зима в США

27 Декабря 2016 15:07

Почти все крупные магистрали в штатах Северная и Южная Дакота перекрыты из-за крупных ДТП - несколько грузовиков попали в аварию из-за наледей и снежных заносов. С перебоями работают аэропорты в городах Фарго и Бисмарк. В этих населенных пунктах прошли сильные снегопады. Без света остались 12 тысяч жилых домов и предприятий.