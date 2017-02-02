2 Февраля 2017 19:19

Сегодня знаменитый американский сурок Фил вылез из норы и увидел свою тень. А это означает, что холода продлятся еще шесть недель. Фил, живущий на Индюшачьей Горке в местечке Панксутони в горах Пенсильвании, самый известный предсказатель погоды в мире, его еще называют мудрецом из мудрецов. Ежегодно 2 февраля он прогнозирует либо наступление весны, либо продолжение зимы. Согласно поверью, если зверек свою тень не увидит (то есть день пасмурный) - весна будет ранняя. А если день солнечный и сурок видит свою тень, как в этом году, то зима будет долгой.