В мире
1 Марта 2017 15:03
Супруга Франсуа Фийона, кандидата в президенты, задержана для допроса
Супруга Франсуа Фийона - экс-премьера Франции, кандидата в президенты - задержана для допроса. Об этом сообщила сотрудница издания "Медиапарт" Эллен Салви. Пенелопу Фийон подозревают в получении бюджетных средств за невыполненную работу. Согласно информации французских СМИ, она якобы заработала 500 000 евро на посту помощницы члена парламента, получая зарплату из госфондов. Франсуа Фийон прервал запланированное ранее посещение Сельскохозяйственного салона. И как только что стало известно - Франсуа Фийон созвал пресс- конференцию, где объявил о том, что не станет отказываться от президентской гонки во Франции.
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