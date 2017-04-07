Новые подробности теракта

8 Апреля 2017 12:01

В грузовике, который наехал на людей в центре Стокгольма , найдена сумка со взрывчаткой. Ее обнаружили полицейские при обыске машины. От комментариев стражи порядка воздержались.

Они продолжают поиски исполнителя теракта. На улицах города - сотни правоохранителей. Проходит план "Перехват". Напомним, ранее стало известно о задержании двух подозреваемых.

Первый мужчина был задержан накануне. 39-летний выходец из Узбекистана был одет так же, как подозреваемый злоумышленник, чья фотография была опубликована почти сразу после атаки. У него были ссадины, а на одежде нашли осколки стекла. Кроме того, мужчина сам заявил, что причастен к теракту, и не скрывал свои симпатии к боевикам "Исламского государства".

Появилось и видео атаки. На кадрах грузовик на огромной скорости сбивает людей на улице Дроттнинггатан. Машина проехала всего 550 метров, после чего врезалась в здание торгового центра "Ахленс Молл". По последним данным, в результате атаки погибли 4 человека, 15 получили травмы разной степени тяжести. Очевидцы делятся пережитым.

Вместе со Швецией скорбит весь мир. Слова соболезнования направляют в Стокгольм мировые лидеры и общественные организации. В знак скорби и памяти по погибшим погасла главная достопримечательность Франции - Эйфелева башня.