Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Суд обязал Facebook заплатить полмиллиарда долларов по иску о краже технологии
В мире
RSS
Суд обязал Facebook заплатить полмиллиарда долларов по иску о краже технологии
Скачать Поделиться

2 Февраля 2017 08:11

Суд обязал Facebook заплатить полмиллиарда долларов по иску о краже технологии

Компания Zenimax утверждает, что ее ранние разработки были скопированы сотрудниками Oculus для производства очков виртуальной реальности. Присяжные признали вину основателя Oculus в нарушении договора о неразглашении информации. Однако вина ответчиков в нарушении коммерческой тайны не была доказана. Истец требовал с Oculus два миллиарда долларов. Марк Цукерберг все обвинения отвергает.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =