Суд обязал Facebook заплатить полмиллиарда долларов по иску о краже технологии

2 Февраля 2017 08:11

Компания Zenimax утверждает, что ее ранние разработки были скопированы сотрудниками Oculus для производства очков виртуальной реальности. Присяжные признали вину основателя Oculus в нарушении договора о неразглашении информации. Однако вина ответчиков в нарушении коммерческой тайны не была доказана. Истец требовал с Oculus два миллиарда долларов. Марк Цукерберг все обвинения отвергает.