Суд на Гавайях продлил запрет на выполнение миграционного указа Дональда Трампа

30 Марта 2017 12:08

Указ о запрете на въезд в страну для мигрантов из шести мусульманских стран не будет действовать, пока не рассмотрят иски о полной его отмене. Судья считает, что данный запрет гражданам стран с высоким процентом мусульманского населения означает дискриминацию по религиозному признаку. Напомним, 6 марта Дональд Трамп подписал новый указ, который временно запрещает въезд в США гражданам шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением.