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Суд на Гавайях продлил запрет на выполнение миграционного указа Дональда Трампа
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30 Марта 2017 12:08

Суд на Гавайях продлил запрет на выполнение миграционного указа Дональда Трампа

Указ о запрете на въезд в страну для мигрантов из шести мусульманских стран не будет действовать, пока не рассмотрят иски о полной его отмене. Судья считает, что данный запрет гражданам стран с высоким процентом мусульманского населения означает дискриминацию по религиозному признаку. Напомним, 6 марта Дональд Трамп подписал новый указ, который временно запрещает въезд в США гражданам шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением.

  

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