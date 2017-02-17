18 Февраля 2017 09:11

Суд Испании признал принцессу Кристину невиновной в налоговом мошенничестве в отличие от ее мужа, приговоренного к шести годам тюремного заключения. Несмотря на то что сестра короля признана невиновной, суд постановил, что она должна заплатить штраф 265 000 евро. По мнению суда, она имела косвенную выгоду от махинаций супруга.

В случае обвинительного приговора ей грозило до восьми лет тюрьмы. Вместе с инфантой Кристиной и ее мужем в участии в мошеннической схеме обвинялись еще 16 человек.