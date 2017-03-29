Стрельба в Вашингтоне рядом со зданием Капитолия

30 Марта 2017 07:04

Огонь открыли полицейские после того, как женщина на автомобиле врезалась в патрульную машину и попыталась наехать на нескольких стражей порядка. Никто не пострадал. Подозреваемая задержана. Мотивы ее действий не ясны. В полиции версию теракта опровергли. Предположительно, происшествие носит криминальный характер.