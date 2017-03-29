В мире
30 Марта 2017 07:04
Стрельба в Вашингтоне рядом со зданием Капитолия
Огонь открыли полицейские после того, как женщина на автомобиле врезалась в патрульную машину и попыталась наехать на нескольких стражей порядка. Никто не пострадал. Подозреваемая задержана. Мотивы ее действий не ясны. В полиции версию теракта опровергли. Предположительно, происшествие носит криминальный характер.
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