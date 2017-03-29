Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Стрельба в Вашингтоне рядом со зданием Капитолия
В мире
RSS
Стрельба в Вашингтоне рядом со зданием Капитолия
Скачать Поделиться

30 Марта 2017 07:04

Стрельба в Вашингтоне рядом со зданием Капитолия

Огонь открыли полицейские после того, как женщина на автомобиле врезалась в патрульную машину и попыталась наехать на нескольких стражей порядка. Никто не пострадал. Подозреваемая задержана. Мотивы ее действий не ясны. В полиции версию теракта опровергли. Предположительно, происшествие носит криминальный характер.
  

Другие новости

Brexit стартовал Brexit стартаваў 29.03.2017 19:04 / В мире Brexit стартовал

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =