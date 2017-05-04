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Стрельба в центре Афин
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5 Мая 2017 08:01

Стрельба в центре Афин

Неизвестный обстрелял из пистолета витрину кафе. К счастью, никто не пострадал. На месте ЧП правоохранители обнаружили 5 гильз. Выясняются обстоятельства происшествия.

  

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