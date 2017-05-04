В мире
5 Мая 2017 08:01
Стрельба в центре Афин
Неизвестный обстрелял из пистолета витрину кафе. К счастью, никто не пострадал. На месте ЧП правоохранители обнаружили 5 гильз. Выясняются обстоятельства происшествия.
Другие новости
05.05.2017 15:06 / В мире Новый самолет китайской разработки выполнил первый полет из аэропорта Шанхая
05.05.2017 15:04 / В мире На местных выборах в Великобритании наилучший результат у правящей консервативной партии
05.05.2017 12:04 / В мире В Германии увеличилось число потенциальных террористов
05.05.2017 12:03 / В мире Генеральный секретарь ООН поддержал принятое решение о мирном урегулировании в Сирии
05.05.2017 12:02 / В мире Во Франции накаляются предвыборные страсти
05.05.2017 09:20 / В мире Юбилей отмечает народный артист России Юрий Назаров
05.05.2017 09:11 / В мире ЧП в парке развлечений в Оклахома-сити
05.05.2017 09:09 / В мире В Испании выясняют причины взрывов и пожара на химическом заводе
05.05.2017 09:06 / В мире Сегодня вступает в силу меморандум о создании зон деэскалации в Сирии
05.05.2017 08:05 / В мире В Ницце найдена бомба времен Второй мировой войны
05.05.2017 07:11 / В мире Obamacare заменят
05.05.2017 07:07 / В мире В Великобритании задержан мужчина, предположительно готовивший теракт
04.05.2017 19:17 / В мире России и Украине грозят санкции за нарушение правил "Евровидения"
04.05.2017 19:15 / В мире В Румынии возобновились акции протеста против помилования коррупционеров
04.05.2017 19:11 / В мире В Астане подписан меморандум о создании 4 зон безопасности на территории Сирии
04.05.2017 15:13 / В мире Марин Ле Пен забросали яйцами во время поездки в Бретань
04.05.2017 15:11 / В мире Прояснилась причина экстренного собрания в Букингемском дворце
04.05.2017 15:07 / В мире Новым премьер-министром Болгарии стал Бойко Борисов
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия
21.04.2017 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и национальному собранию Республики Беларусь (телеверсия)