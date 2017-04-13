В мире
14 Апреля 2017 08:00
Стрельба в США
Неизвестный открыл огонь по пассажирам метро в Атланте. Один человек погиб, не менее трех ранены. Инцидент произошел на станции Уэст Лэйк. Преступник задержан, но полиция не раскрывает его личность. Станцию метро пришлось временно закрыть.
Другие новости
14.04.2017 12:06 / В мире Власти Афганистана рассказали об итогах авиаудара Штатов по тоннелям исламистов
14.04.2017 12:04 / В мире Французские следователи требуют лишить Марин Ле Пен парламентского иммунитета
14.04.2017 09:16 / В мире На Тайване самолет врезался в ограждение во время посадки
14.04.2017 09:12 / В мире В Мексике туристический автобус столкнулся с бензовозом и взорвался
14.04.2017 09:11 / В мире В воскресенье турецкие избиратели выразят свое отношение к реформе Конституции
14.04.2017 09:06 / В мире Руководство Каннского кинофестиваля объявило программу юбилейного 70-го форума
14.04.2017 08:06 / В мире В Сеуле эвакуируют здание компании Samsung
14.04.2017 07:26 / В мире Режим чрезвычайного положения в Турции будет продлен
14.04.2017 07:23 / В мире Трамп сообщил об успешном применении самой мощной неядерной бомбы
13.04.2017 21:10 / В мире Сирия готова предоставить экспертам доступ к авиабазе Шайрат для проверки
13.04.2017 19:03 / В мире Россия заблокировала в Совбезе ООН западный проект резолюции по химатаке в Идлибе
13.04.2017 19:02 / В мире Новая атака на Сирию
13.04.2017 15:19 / В мире Новый авиаудар по Cирии
13.04.2017 15:18 / В мире На остров Северный в Новой Зеландии обрушился тропический циклон "Кук"
13.04.2017 15:16 / В мире В США разгорается скандал: в штате Арканзас решили досрочно казнить 7 заключенных
13.04.2017 12:10 / В мире Франсуа Фийон выступил на митинге в Лионе
13.04.2017 12:08 / В мире Сирия готова предоставить экспертам Организации по запрещению химоружия доступ к авиабазе Шайрат
13.04.2017 09:05 / В мире Полторы тысячи человек не могут вылететь из аэропорта Бангкока