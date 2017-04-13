Стрельба в США

14 Апреля 2017 08:00

Неизвестный открыл огонь по пассажирам метро в Атланте. Один человек погиб, не менее трех ранены. Инцидент произошел на станции Уэст Лэйк. Преступник задержан, но полиция не раскрывает его личность. Станцию метро пришлось временно закрыть.