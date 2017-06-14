Стрельба в Сан-Франциско - не акт терроризма

15 Июня 2017 07:21

Управление городской полиции прокомментировало инцидент, который произошел накануне. Мужчина, сотрудник почтовой конторы UPS, расстрелял троих коллег, а после застрелился сам. Полиция продолжает осмотр офиса UPS, где произошла трагедия. Детали убийства пока не раскрываются, равно как и предполагаемый мотив преступника. Движение транспорта по улицам в районе происшествия перекрыто.